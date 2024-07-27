فعاليات «صيف دبي» تتواصل بالمزيد من العروض التجارية والترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات الدورة 27 من مفاجآت صيف دبي، مع باقة جديدة من العروض التجارية والترفيهية، لتهدي زوار الإمارة وسكانها أروع الأوقات في أنحاء المدينة.

وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الخامسة من مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الكثير من التجارب الرائعة، عبر برنامج مليء بالأنشطة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها. ويمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف العديد من المأكولات في دبي بأفضل الأسعار، حتى 15 أغسطس، مع الدورة الافتتاحية من مبادرة نكهات الصيف، التي تُقام بالشراكة مع زوماتو.

وتقدم تخفيضات تصل إلى 30 % في 100 مطعم مناسب للعائلات في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك أرابيسك، وفودينغز، وليوان، وهاي واي 311، وشانغ بالاس، وماما إيطاليا، وبايس مير، وكيمبو، وهوي أن، وغيرها الكثير. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة على زوماتو.

وتتيح سلسلة من السحوبات والعروض الترويجية للجميع في دبي، الكثير من فرص الفوز بجوائز مذهلة طوال فصل الصيف، من السيارات الجديدة، وحتى المجوهرات والمكافآت النقدية. وتتوج مفاجآت صيف دبي هذا العام، أكبر عدد من الفائزين، مقارنةً بالدورات السابقة.

وذلك من خلال سحوبات نقدية ضخمة، وجوائز رائعة، تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم. وتواصل مفاجآت صيف دبي، تقديم عروض ترويجية حصرية نهاية هذا الأسبوع، وطوال فصل الصيف حتى 1 سبتمبر، ويشمل ذلك فرصاً رائعة للفوز بمليون نقطة شير، في إطار عرض مليونير شير خلال مفاجآت صيف دبي، في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات، وسيارتين ليكزس جديدتين من خلال مسابقة أنفق واربح من دبي فستيفال سيتي مول، وجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، مع عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا.

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