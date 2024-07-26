«راكز» تعرف عملاءها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» لقاء مع عملائها لتعريفهم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية والمستخدمة في مجالات التسويق والمبيعات.

وهدف اللقاء إلى تبسيط وسائل استخدام الذكاء الاصطناعي وإبرازه كأداة عملية تمنح الفائدة لكافة الشركات، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها لأجل تعزيز نمو أعمالها.

وقدم عدد من خبراء الصناعة أمثلة حية على وسائل استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل استعراض كيفية تعزيز فهم العملاء وتخصيص حملات التسويق وتحسين إجراءات المبيعات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: إن فهم وتطبيق أحدث الأدوات التقنية يعد أمراً بالغ الأهمية بما يتعلق بالتنافسية في السوق الذي يشهد تغيرات سريعة، ويسرنا توفير منصة تتيح لعملائنا اكتساب المعرفة والثقة من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية.

وشدد على أن الشركات بحاجة للتكيف المستمر مع التحولات التكنولوجية لتحسين أدائها التسويقي والتجاري، وهذا يتطلب من رواد الأعمال التزود بالمهارات والمعرفة اللازمة لتسخير هذه الأدوات الجديدة بطريقة تخدم استراتيجيات النمو والتطور للشركات.

وأكد التزام «راكز» بتوفير منصة تتيح للعملاء من خلالها اكتساب المعرفة، والثقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية.

وتواصل «راكز» التزامها بتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويدهم بمعلومات مرتبطة بالأعمال، بالإضافة إلى تنظيمها لفعاليات تواصل لإبقاء مجتمع أعمالها على اطلاع دائم حول المستجدات الجارية.

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