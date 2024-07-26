2.45 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» في النصف الأول بنمو 18%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت غذاء القابضة، الشركة المتخصصة في الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع والضيافة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن تحقيق إيرادات قوية بلغت 2.45 مليار درهم في النصف الأول ما يمثل نمواً بنحو 18% مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة غذاء الراسخ بتجسيد رؤيتها الاستراتيجية وتحقيق التميز في الأداء التشغيلي.

وحققت المجموعة نجاحاً مالياً بارزاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 33% منذ ديسمبر 2023 ليصل إلى 9.4 مليارات درهم، فيما يعكس القوة المالية الراسخة للمجموعة، ويدعم هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأجندة الوطنية للأمن الغذائي. وتواصل المجموعة إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، متوافقةً مع مساعيها الطموحة الرامية لأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأغذية على مستوى المنطقة.

نقطة تحول

ويمثل هذا الربع نقطة تحول جوهرية في مسار الشركة، حيث نجحت في توقيع اتفاقية الاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان. وبعد الانتهاء من آليات التكامل، ستكون هذه الخطوة الاستراتيجية من العوامل الرئيسية التي ستسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتوسيع حضورها في صناعة الألبان، وتعزيز التزامها الثابت بالابتكار ورضا العملاء. وتستعد الشركة للاستفادة القصوى من أصول مرموم وخبراتها العريقة لاغتنام فرص السوق الجديدة، وتقديم قيمة مضافة لمختلف الجهات المعنية.

أداء استثنائي

وقال فالال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: «بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد وتقلبات أسعار السلع الأساسية، تمكنا من تحقيق أداء استثنائي يعكس استراتيجيتنا الفعالة في الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية، والدخول القوي إلى الأسواق الجديدة، والتوسع المدروس، والتنويع عبر مجموعة واسعة من المنتجات. كل مبادرة تُخطط بعناية فائقة ليس فقط لتعزيز ريادتنا في السوق، ولكن أيضاً لإظهار مرونتنا وقدرتنا على التكيف بسرعة مع تعقيدات السوق العالمية المعاصرة.»

مبادرات استراتيجية

وعلى الصعيد المالي، تواصل المجموعة تحقيق نمو ملحوظ في إيراداتها وأرباحها الإجمالية، مما يعكس التنفيذ الناجح لمبادراتها الاستراتيجية. تركز شركة غذاء على تحسين العمليات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وبينما تمضي المجموعة قدماً نحو تحقيق أهدافها، تؤكد التزامها الراسخ بالتميز في الأداء المالي والتشغيلي، مما يضمن نمواً مستداماً وقيمة دائمة لأصحاب المصلحة.

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