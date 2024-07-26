موانئ دبي العالمية تعزز الحركة التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

المصدر: البيان

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افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" 51 مكتباً جديداً للشحن في مواقع متعددة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تعزيز مكانتها كمزود لحلول سلاسل التوريد المتكاملة ومساعدة الشركات في التغلب على تعقيدات الشحن في منطقة تُعد أسرع سوق لوجستية نمواً في العالم. وبانضمام المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التجارية النشطة لمجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم إلى 161 مكتباً.

وتدعم الشبكة الموسعة، التي تركز على الشحن الجوي والبحري، البنية التحتية المتفردة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من الموانئ والمحطات إلى المستودعات والشاحنات وشبكة السكك الحديدية والسفن، مما يسمح للشركات بتبسيط تعاملات سلاسل التوريد.

وقال جلين هيلتون، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة موانئ دبي العالمية: "تمر التجارة العالمية بفترة غير مسبوقة من التقلبات وتواجه حالات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي بشكل متزايد. لدينا فرصة لمساعدة الشركات على التعامل مع سلاسل التوريد المعقدة حيث تسعى تلك الشركات إلى تعزيز امكانات الوصول إلى الأسواق والخدمات اللوجستية المبسطة والمرنة من أرض المصنع إلى باب المتعامل. وبفضل شبكة الشحن الإقليمية الموسعة، المدعومة بعقود من الخبرات في إدارة الموانئ والمحطات، يمكن لمتعاملينا الاعتماد علينا لدعمهم في تحقيق طموحاتهم التنموية".

وبالإضافة إلى إدارة التدفق التجاري عبر موانئها ومحطاتها، أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية الآن في وضع أقوى لتقديم مجموعة أكثر تكاملاً من الخدمات اللوجستية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المتعاملين عبر مختلف القطاعات. وفي المدن التي تدير فيها المجموعة ميناءً أو محطة حاويات، يتيح هذا الحضور الموسع للمتعاملين امكانية الاستفادة من الشبكة الحالية لتحقيق مستويات أعلى من السلاسة في تدفق البضائع وسير عمليات الشحن.

وتشمل مجموعة الخدمات اللوجستية إدارة الطلبات والمنشأ، والمناولة في الموانئ وإدارة الشحنات البحرية والجوية، فضلاً عن الخدمات في المقصد، مثل خدمات التخليص الجمركي والتخزين. كما تقدم دي بي ورلد مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة بما في ذلك التمويل التجاري والخدمات الخاصة بالسلع الأساسية، وخدمات نقل السيارات في الحاويات، وإعادة الشحن والمراكز ذات المستويات الخدمية المتقدمة وغيرها. ويمكن الوصول إلى كل هذه الخدمات من خلال نافذة رقمية واحدة مدعومة بمركز خدمات عالمي متكامل يُوحّد العمليات الادارية ويديره أكثر من 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات. ويتيح هذا النظام الرقمي المتقدم للمتعاملين امكانية تتبع بضائعهم في الوقت الفعلي وإدارة رحلات الشحن بسهولة.

آفاق النمو القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدعم حضور الشبكة الموسعة من مكاتب الشحن

تقدم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر فرصة يمكن للشركات الاستفادة منها، وتستعد مجموعة موانئ دبي العالمية بكونها المزود الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة لمساعدة تلك الشركات في تحقيق طموحاتها. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكبر والأسرع نمواً في العالم في مجال الخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن تمثل 40% من الإيرادات العالمية للخدمات اللوجستية التعاقدية بحلول عام 2027. كما تعد هذا العام المنطقة الأسرع نمواً في العالم من حيث الصادرات والواردات - بنسبة نمو تزيد عن 5% لكل منهما.

بالإضافة إلى توسيع شبكة الشحن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عززت المجموعة أيضاً قدراتها في مجالات أخرى من الخدمات اللوجستية في المنطقة على مدار الأشهر القليلة الماضية. وتشمل:

• الاستثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتطوير مركز موانئ دبي العالمية للوجستيات في ميناء بوسان الجديد، والذي سيقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات قيمة مضافة والتعامل مع نحو 80 ألف حاوية نمطية قياس 20 سنوياً بحلول عام 2028.

• الاستحواذ على شركة سافان لوجيستكس، مشغل ميناء سافاناكيت الجاف الواقع في أول منطقة اقتصادية خاصة في لاوس في قلب الممر الاقتصادي الشرقي-الغربي الذي يربط الأسواق عبر الهند الصينية.

• إدخال خدمة السكك الحديدية اليومية التي تربط ميناء بوتاني في سيدني بمحطة ينورا متعددة الأنماط، مما يوفر لأصحاب البضائع في نيو ساوث ويلز بديلاً قابلاً للتطبيق للنقل بالشاحنات، مع تعزيز الربط التجاري وتقليل أوقات العبور وتوفير التكاليف.

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