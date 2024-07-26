3.32 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 3.32 مليارات درهم، عبر 1113 صفقة. وتم تسجيل 877 مبايعة بقيمة 2.48 مليار درهم، منها 87 مبايعة لأراضٍ، و704 مبايعات لوحدات سكنية، و86 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للعلوم مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ 291 مليون درهم عبر 65 صفقة، تليها منطقة دبي كريك هاربور بقيمة 182 مليون درهم عبر 66 صفقة، وثالثاً منطقة برج خليفة بـ 132 مليون درهم عبر 16 صفقة، ثم منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 88 صفقة بقيمة 125 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرضٍ تجارية في منطقة مجمع دبي للعلوم بقيمة 215 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية في منطقة الجداف الواجهة المائية بقيمة 25 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «Mercedes-Benz Places | Binghatti» بقيمة 21 مليون درهم. وسجلت الرهون 385 مليون درهم عبر 168 معاملة، منها 45 رهناً لأرض، و102 رهن لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 68 هبة بقيمة 457 مليون درهم.

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