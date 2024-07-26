«سند» وطيران موريشيوس توقعان اتفاقية شراكة لثلاث سنوات

المصدر: هامبشاير - وام

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أبرمت مجموعة «سند» اتفاقية شراكة حصرية لمدة 3 سنوات مع شركة طيران موريشيوس، الناقل الوطني لجمهورية موريشيوس.

وذلك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ترنت 700» من شركة «رولز رويس» العالمية، حيث تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة بارزة في خطط «سند» الاستراتيجية لتوسعة نطاق حضورها في الأسواق الجديدة،. جاء ذلك خلال معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الذي يقام بهامبشاير في المملكة المتحدة.

حيث وقع الاتفاقية كل من منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، وتشارلز كارتييه، الرئيس التنفيذي لشركة طيران موريشيوس، بحضور عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة «سند».

وقال منصور جناحي: «يجسد هذا التعاون التزامنا بتوسعة نطاق حضورنا العالمي، وجهودنا المتواصلة لدعم منظومة سلسلة توريد الطيران العالمية انطلاقا من مقرنا في أبوظبي».

من جانبه قال تشارلز كارتييه، «يتمثل التزامنا الثابت في الحفاظ على أعلى مستويات معايير السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية لأسطولنا من طائرات إيرباص A330، من خلال خطوطنا الدولية الممتدة».

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