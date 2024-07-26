بنك رأس الخيمة يتعاون مع «ويبرو» لإنشاء مركز اختبار التميز في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك رأس الخيمة الوطني التعاون مع شركة ويبرو، المتخصصة في مجال خدمات التكنولوجيا واستشارات الأعمال، لإنشاء مركز اختبار التميز.

وسيتم تصميم المركز بهدف تسريع الابتكار وتعزيز جودة الخدمات الرقمية للبنك وكفاءتها.

وفي إطار الشراكة، ستشرف شركة ويبرو على إنشاء مركز اختبار التميز وتشغيله. وسيتم تجهيز المركز بأدوات اختبار ومنهجيات متطورة، مع التركيز على الأتمتة واختبار الأداء، مما سيمكن راك بنك من تسريع إطلاق الحلول المصرفية المبتكرة.

وقال محمد حمزة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية والمالية والتأمين بشركة ويبرو المحدودة في الشرق الأوسط: «تشكل هذه الخطوة إنجازاً كبيراً في جهود التحول الرقمي التي يبذلها راك بنك. ونلتزم بدعم البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية بالاعتماد على حلول مبتكرة وكفاءة معززة بالذكاء الاصطناعي».

وقال ساكت سايث، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبيانات في راك بنك: «يسعدنا التعاون مع ويبرو لإنشاء مركز اختبار التميز، الذي سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز قدراتنا في مجال الجودة».

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