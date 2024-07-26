50 مليار دولار سوق الإنشاءات في الإمارات بحلول 2029

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتواصل نمو سوق الإنشاءات في الإمارات فيما يتوقع أن يرتفع حجم السوق من نحو 41 مليار دولار 2024 إلى أكثر من 50 مليار دولار بحلول 2029.

وبدأت «جيوبير»، الرائدة عالمياً في تقنيات تحسين استقرار التربة، نشاطاتها في الإمارات بخبرة تزيد على 40 عاماً في حلول تثبيت الطبقات الأرضية تحت المباني الحساسة بتكنولوجيا غير نافذة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الإنشاءات المزدهر في الإمارات.

وقال الدكتور محمد وهبي، المدير التجاري والتقني في جيوبير: «نظراً للتنامي المتسارع في إنشاء مشاريع البنية التحتية في الإمارات تتزايد الحاجة لأساليب تثبيت التربة غير النافذة، وتحتاج سوق الإنشاءات في الإمارات إلى تقنيات متقدمة تساعد المهندسين الجيوتقنيين على ملء تجاويف التربة، وتحسين استقرارها ومقاومتها للتآكل».

ويشكل نمو سوق الإنشاءات في الإمارات طلباً كبيراً على حلول تثبيت التربة ومعالجة التجاويف الطبيعية وارتفاع مستويات المياه، ومشاكل البنية التحتية القديمة، التي تستدعي حلولاً فعالة وموثوقة لتحسين استقرار التربة وتقليل نفاذيتها.

وفي وقت تعتبر فيه الاستدامة البيئية أمراً حيوياً تضرب «جيوبير» المثال بتقنيتها التي تقلل انبعاثات الكربون بنسب تصل إلى 70 % مقارنة بالأساليب التقليدية، متماشية مع مبادرات الاستدامة العالمية والتزام الإمارات بممارسات البناء الخضراء.

سوق استراتيجي

وأضاف الدكتور محمد وهبي: «من المقرر أن تلعب «جيوبير» دوراً حاسماً في المشاريع الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك مترو الخط الأزرق بقيمة 18 مليار درهم في دبي. وتستفيد هذه المشاريع بشكل كبير من حلول تثبيت التربة السريعة والفعالة، التي تقدمها «جيوبير». وقد خططنا لدخولنا سوق الإمارات بشكل استراتيجي لدعم تطورات البنية التحتية الكبرى، والمواءمة مع طموحات المدينة الذكية».

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