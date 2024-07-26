تفاهم بين «غرف الإمارات» و«تجارة وصناعة بنين»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة بنين، تهدف إلى تشجيع وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.

وتفعيل علاقات أصحاب الأعمال والشركات التجارية والصناعية في البلدين. وقّع المذكرة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة أبوظبي، وأرنولد اكاكبو رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين. بدوره، أكد عبد الله محمد المزروعي، أن مذكرة التفاهم تأتي كجزء من مخرجات الزيارة التي قام بها الوفد الاستثماري الإماراتي إلى بنين في شهر مايو الماضي.من جهته، أعرب رئيس غرفة بنين، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لا سيما المجال الاستثماري والتجاري.

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