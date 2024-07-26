139 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد النصفية بزيادة 15 %

المصدر: دبي - البيان

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سجّل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (بعد الضرائب)، قدرها 139 مليون درهم، في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 121 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15 %.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 300 مليون درهم، مقارنة بـ 273 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023، مدفوعاً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول 19.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، ما يعادل زيادة قدرها 12 % مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2023. هذا النمو مدفوع بزيادة القروض والسلف والتمويل الإسلامي، حيث ارتفع بنسبة قدرها 12 %.

يأتي النمو في صافي الأرباح، نتيجة للتحسن الكبير في إجمالي أصول البنك، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 12 %، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحكيم لإدارة المخاطر، وتعزيز الميزانية العمومية، مع التركيز على الجودة.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «إنّ الأداء القوي للبنك في النصف الأول من عام 2024، يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجية النمو، ويعزّز التزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا.

ونحن على ثقة بأن نهج الخطة المتبعة، سيعزز أداء قوياً وسليماً للبنك في التعامل مع الفرص والتحديات التي قد تواجهنا». وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «ساهم نهجنا في زيادة صافي الأرباح 15 %، ونمو إجمالي الأصول 12 %.

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