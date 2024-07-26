مامو تجمع 3.4 ملايين دولار لتطوير الخدمات المالية للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مامو»؛ شركة التكنولوجيا المالية الناشئة ومقرها دولة الإمارات، إغلاق جولة تمويلية بقيمة 3.4 ملايين دولار .

تسعى «مامو» إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توحيد عمليات تحصيل المدفوعات، البطاقات المصرفية وإدارة النفقات، وسوف يسهم التمويل الجديد في توسيع قائمة منتجات الشركة وتعزيز تواجدها في السوق.

شارك في جولة التمويل الأخيرة المستثمر الحالي «فور دي إكس فينتشرز» وصندوق حي دبي للمستقبل، وشملت قائمة المستثمرين الآخرين شركة «سايفر كابيتال». وإلى جانب توسيع نطاق عروضها في دولة الإمارات ودعم مخططاتها التوسعية إقليمياً، تعتزم «مامو» الاستفادة من التمويل الجديد في تطوير منصتها الشاملة في الإمارات. وقال عماد غرز الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مامو»:

«تمتاز منتجاتنا بطبيعتها الشاملة والمتكاملة، الأمر الذي ساعدنا في تحقيق النمو المستدام، وسيمكننا هذا التمويل الإضافي من تحقيق أهدافنا المتوسطة المدى على نحوٍ أسرع». وقال دانييل مارلو، الشريك العام في «فور دي إكس فينتشرز»:

«لدينا ثقة كبيرة في رؤية عماد ونهجه القيادي والأسلوب المبتكر الذي تتبعه «مامو» لتقديم حل مالي شامل وسهل الاستخدام يزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات الإدارة المالية الأكثر سهولةً وكفاءة».

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