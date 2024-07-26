«واترملون» تجمع 15 مليوناً بتعاون «ضمان للاستثمار»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «واترملون إيكوسيستم»، وهي شركة ناشئة في الإمارات، عن إنجاز ناجح لاكتمال جولتها التمويلية «أ» بقيمة 4 ملايين دولار (15 مليون درهم) بنجاح، بحيث بلغت بموجب هذه الجولة حصة المستثمرين الجدد بموجبها 13.8 % من أسهم رأس مال الشركة، وترفد القيمة المقدرة للشركة لتصل بعد التمويل إلى 29 مليون دولار.

وقد تولى قيادة هذه الجولة مستثمرون بارزون بدعم من شركة «ضمان للاستثمار»، التي عملت كمستشار حصري لعملية جمع الأموال.

وقال عمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «واترملون إيكوسيستم»: «نشعر بحماس كبير تجاه ما لاقيناه من دعم مستثمرينا ومستشارينا المرموقين ونحن نبدأ المرحلة التالية من مسيرة نمونا. ولا شك أن هذا الاستثمار سيمكننا من توسيع عملياتنا، وتطوير وتعزيز باقة منتجاتنا».

من جهتها، أوضحت شركة «ضمان للاستثمار» أن من غاياتها الأساسية كانت وستبقى على دوام المساهمة الإيجابية في دعم نمو الاقتصادات الناشئة في العالم العربي. وتفخر الشركة بدورها الاستشاري والتيسيري في رحلة نمو شركة «واترملون»، وتتطلع إلى المزيد والمزيد من مشاريع التآزر الاستراتيجي في بيئة الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال في الإمارات.

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