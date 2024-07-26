سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة.. و3 أسهم بالحد الأقصى

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس، وواصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.21 %، أو ما يعادل 9 نقاط، مسجلاً مستوى 4237.65 نقطة، وهو الأعلى منذ أبريل الماضي، ليربح السوق نحو 2.4 مليار درهم، بدعم أداء قطاعات المالية والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 706.8 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 709.2 مليارات درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقفزت 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي «الفردوس القابضة» و«الوطنية الدولية القابضة» و«بي إتش إم كابيتال»، عند 0.370 و2.42 و3.56 دراهم على التوالي، لتقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 138.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 70.97 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 67.5 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الرمز كوربوريشن بنسبة 8.8 %، والإثمار القابضة بنسبة 5.55 %، ودبي التجاري بأكثر من 3 %. فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، الاستشارات المالية الدولية 8.5 % وباركن 5.1 % وتيكوم 3.2 % وريم للاستثمار 2.6%.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 63 ملايين درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 240.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 177.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.43 %، إلى مستوى 9303.41 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ 4 أشهر، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 276.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 63.2 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 60.4 مليون درهم، ليغلق فوق 7 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم أغذية بنسبة 8.5 %، وجلفار بنسبة 4.5 %، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 1.99 %، وإي سفن بنسبة 1.85 %.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، إي سفن- أذونات 4.7 % وبريسايت 2.8 % والصير للمعدات 2.35 % والوطنية للسياحة والفنادق 2 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 8.4 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.532 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.540 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.831 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و709.2 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 976.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و546.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 499.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 28.4 ألف صفقة.

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