الإمارات للألمنيوم تربط نظام تحليل الجودة رقمياً ببورصة لندن للمعادن

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أول شركة في العالم تربط نظام تحليل جودة المعادن في مصاهرها رقمياً ببورصة لندن للمعادن.

,يساهم الربط الرقمي في تقديم شهادات التحليل بشكل تلقائي، والتي تشمل مستندات المواصفات الرئيسية ووثائق الجودة التي يجب إرفاقها مع شحنات المعادن التي تدخل إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن أو تخرج منها.

وتعتبر الشهادات الرقمية لجودة المعادن أكثر استدامة من الوثائق الورقية، التي غالباً ما تتعرض للتلف أثناء عملية نقل المعادن، وتسهل عملية تتبع بيانات الشحنات وسهولة الوصول إليها بالإضافة إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الإمارات العالمية للألمنيوم التي تركز على إنتاج الألمنيوم بطرق مبتكرة. ويعتبر تقديم شهادات تحليل الجودة إلى المنصة الرقمية الخاصة ببورصة لندن للمعادن خطوة رائدة في قطاع الألمنيوم.

كما تمثل خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف الشركة بالاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة عملياتنا من خلال حلول متطورة ومستدامة وآمنة، ترسي معايير جديدة للقطاع».

من جانبها، قالت جورجينا هاليت، رئيسة أسواق بورصة لندن للمعادن: «يسرنا اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على الحلول الرقمية التي توفرها منصة بورصة لندن للمعادن، LMEpassport، التي ستصبح بديلاً عن الشهادات الورقية لتحليل جودة المعادن التي يتم تسليمها فعلياً، ما يعزز أمن المعلومات وإمكانية التتبع والكفاءة التشغيلية أثناء تداول المعادن على أرض الواقع».

ومن المتوقع أن تبدأ جميع مصاهر الألمنيوم الأوّلي التابعة للعلامات التجارية المسجلة في بورصة لندن للمعادن بتقديم شهادة تحليل الجودة الخاصة بها إلى السجل الرقمي للبورصة عبر منصة LMEpassport بحلول أكتوبر المقبل.

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