أرباح بنك المشرق ترتفع 14 % في النصف الأول إلى 4 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك المشرق أرباحاً صافية 4 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بلغت 14% بدعم ارتفاع صافي الدخل والفوائد بنسبة 17%

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 20% إلى 6.12 مليار درهم مقارنة مع 5.12 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الفوائد والمنتجات الإسلامية 4.2 مليار درهم مقارنة مع 3.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي

وحافظـت تكاليـف المخاطـر علـى مسـتويات منخفضة، حيـث بلغت 45 مليون درهم، مما يعكس الممارسات المدروسة.

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