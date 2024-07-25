أرباح بنوك دبي النصفية ترتفع 12.9% إلى 22.7 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت بنوك دبي، ارتفاعاً في الأرباح الصافية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة بلغت 12.9% لتصل إلى 22.7 مليار درهم، مقابل 20.1 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

الإمارات دبي الوطني

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حقق 13.8 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة.

الإمارات الإسلامي

حقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

بنك المشرق

وسجل صافي أرباح بنك المشرق 4.05 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 15.7%، مقارنة بـ3.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

دبي الإسلامي

حقق بنك دبي الإسلامي أرباح صافية في النصف الأول من العام 2024، بنسبة 8.6% إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.

دبي التجاري

ارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.45 مليار درهم مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.595 مليار درهم.

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