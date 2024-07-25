«نقود الابتكار قدماً» ترحب ببطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1، لويس هاملتون، كسفير عالمي جديد لعلامتها التجارية CFI

المصدر: البيان

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تفتخر شركة CFI، وسيط التداول الرائد في المنطقة، بأن تعلن عن شراكتها الاستراتيجية مع لويس هاملتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، بصفته السفير العالمي الجديد لعلامتها التجارية.

تمثل هذه الاتفاقية المتميّزة التي تمتد لعدة سنوات نقطة تحوّل في مسيرة CFI، حيث تربط المجموعة بأحد أبرز الشخصيات في تاريخ رياضة سباق السيارات. ويُعرف لويس هاملتون بسعيه الدؤوب نحو التفوّق والابتكار، كما يشتهر بتأييده للتنوّع والشمول. ويتجاوز تأثير هاملتون مجال الرياضة، حيث يعكس التزامه بتحدّي الحدود داخل المضمار وخارجه رؤية CFI في تمكين المتداولين حول العالم من خلال التكنولوجيا المتقدمة، والفرص الشاملة، والدعم المستمر. وإنّ إصرار هاملتون على تحقيق النجاح وإحداث تغيير إيجابي يجعله رمزًا مثاليًا لقيم CFI ورسالتها.

وبصفته السفير العالمي لعلامة CFI التجارية، يجسد تأثير هاملتون أكثر من مجرد تمثيل، حيث سيلهم نجاحه وتفانيه جمهور CFI العالمي ويزيدان من تفاعله، مسلطين الضوء على الترابط بين حلول التداول السبّاقة التي تقدّمها CFI والتزام هاملتون بالتميّز سواء داخل المضمار أو خارجه. وتعزز هذه الشراكة أيضًا الهدف المشترك للطرفين نحو مستقبل أفضل وأكثر مساواة، حيث ستقوم CFI بالتبرّع لمؤسسة Mission 44 التابعة لهاملتون كجزء من الاتفاقية.

وعلّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI، قائلاً:"لويس هاملتون ليس فقط بطلًا في مجاله، بل هو أيضًا رمز عالمي يجسد قيم الدقة والمثابرة والابتكار الرائد، بالإضافة إلى التزامه العميق بالعدالة الاجتماعية والقضايا الإنسانية. ويُمثل انضمامه إلينا كسفير جديد لعلامة CFI التجارية فصلاً جديدًا ومثيرًا في رحلتنا. وبفضل إرث يمتد لأكثر من 25 عامًا وسمعة متميّزة بالابتكار والتألّق، تُعتبر شراكتنا مع لويس مناسبة تمامًا، يجمعها الالتزام المشترك بتجاوز الحدود وتحقيق العظمة. وتُعتبر مكانة لويس كواحد من أبرز الشخصيات في الرياضة تتماشى تمامًا مع ريادة CFI في مجالها، مما يجعل هذه الشراكة تعاونًا مثاليًا."

وأضاف لويس هاملتون:" أنا متحمس للانضمام إلى CFI كسفير عالمي لعلامتها التجارية، حيث تتماشى هذه الشراكة مع سعينا المشترك نحو التميز والابتكار. كما أسعى لتحقيق الأداء الأمثل في كل ما أقوم به، فإننّي معجب بتفاني CFI في توفير أفضل الأدوات والشروط لعملائها. معًا، نسعى لتقديم الإلهام وإحداث تأثير إيجابي، وأتطلع إلى دعم مجتمع CFI العالمي."

إلى جانب إنجازاته على المضمار، يُعرف لويس هاملتون بالتزامه بخلق مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً للشباب حول العالم من خلال مؤسسته Mission 44. وتستثمر هذه المؤسسة في حلول تدعم الشباب للتغلب على الظلم الاجتماعي وتحقيق النجاح، مستفيدةً من تجارب هاملتون الشخصية لإحداث تأثير إيجابي. وتماشيًا مع هذه القيم، تعزز CFI التزامها بزيادة المشاركة في المبادرات الاجتماعية وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وتُعزز الشراكة مع لويس هاملتون والالتزام بمؤسسة Mission 44 تفاني CFI في التميّز والابتكار في مجال التداول. وبصفته السفير العالمي الجديد للعلامة التجارية، يجسد هاملتون الإيمان بأنّ النجاح يتطلب تجاوز الحدود وتحدّي الذات. وتتوافق حياته وإنجازاته المهنية بشكل مثالي مع مهمّة CFI لتزويد المتداولين حول العالم بإمكانية وصول لا مثيل لها إلى الأسواق المالية العالمية، وتقديم الأدوات والدعم اللازم للتفوّق.

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة CFI المالية هي شركة الوساطة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وتقود المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتُظهر الشركة ريادتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التداول وتطوير أدوات وتطبيقات متقدّمة. وتدعم سي أف أي بقوّة رياضات النخبة، حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.

نبذة عن لويس هاملتون

السير لويس هاملتون، الحاصل على وسام عضو برتبة الإمبراطورية البريطانية (MBE)، هو بطل العالم لسباق الفورمولا 1 سبع مرات لفريق Mercedes-AMG PETRONAS F1. ويعتبر السائق الأكثر نجاحًا في تاريخ الرياضة، حيث يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات في السباقات بواقع 103 انتصارات. ويستمر لويس في تحدي الحواجز داخل وخارج الفورمولا 1، كونه السائق الأسود الأول والوحيد من الطبقة العاملة. في عام 2020، أطلق مشروعه البحثي، لجنة هاملتون، لتحديد العوائق والفرص أمام التنوّع، وبعد عام، أطلق مؤسسته، Mission 44، لبناء مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً يزدهر فيه كل شاب. بالإضافة إلى التزاماته الخيرية الكبيرة، يواصل لويس تحدي نفسه للنمو وتحقيق إمكاناته بطرق جديدة. ودفعه إبداعه إلى عوالم السينما والموسيقى والأعمال والموضة، وفي كل مشروع، أثبت أنه قائد ملتزم وشريك مخلص لمختلف المنظمات. ويلتزم لويس بالدفاع عن ملكية السود وتمثيلهم في مختلف الصناعات، مما يجسد جوهر الابتكار والقيادة.

نبذة عن مؤسسة Mission 44

أطلقها بطل العالم لسباقات الفورمولا 1 سبع مرات السير لويس هاميلتون في العام 2021. Mission 44 هي مؤسسة خيرية تعمل على بناء مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً للشباب في جميع أنحاء العالم. وتستثمر المؤسسة الخيرية في الحلول التي تمكّن الشباب من التغلّب على الظلم الاجتماعي وتحقيق النجاح. وتركز المؤسسة بشكل خاص على تطوير نظام تعليمي شامل، وخلق فرص عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ورياضة السيارات، إضافةً إلى تمكين الشباب من تشكيل العالم الذي يعيشون فيه.

www.cfi.trade

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