1.4 مليار درهم أرباح الجرافات البحرية في النصف الأول بنمو 66%

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مجموعة NMDC، «الجرافات البحرية الوطنية» عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات بنسبة 79% لتصل إلى 12.12 مليار درهم، مقارنة بإيرادات العام الماضي 2023 والتي بلغت 6.76 مليارات درهم.

وأعلنت المجموعة، تسجيل صافي أرباح بزيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام 2024، لتصل إلى 1.46 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بنتائج صافي أرباح الفترة ذاتها من العام السابق التي بلغت 881 مليون درهم.

ووصلت قيمة الأعمال المتراكمة في النصف الأول من العام 2024 إلى 72.6 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي والاستراتيجي للمجموعة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تمثل هذه القيمة نحو 6 أضعاف إيرادات النصف الأول.

وشهدت المجموعة نمواً كبيراً في قيمة أصولها، التي وصلت إلى 28.50 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 20.847 مليار درهم في نهاية العام 2023، بزيادة قدرها 7.654 مليارات درهم.

وسجلت المجموعة خلال الربع الثاني من العام 2024، ارتفاعاً لافتاً في إيراداتها بنسبة 91%، لتصل إلى إجمالي 6.78 مليارات درهم، مقارنة بـ 3.55 مليارات درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام 2023، فيما سجلت المجموعة خلال الربع الثاني من العام 2024 صافي أرباح بزيادة كبيرة نسبتها 42% ليصل إلى 820 مليون درهم مقارنة بـ 578 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام 2023، إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 929 مليون درهم، مقارنة بـ 506 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام 2023.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة NMDC: «يعود الفضل الأساسي في هذه النتائج الاستثنائية إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مضيفاً إن قيادة سموهما تمثل مصدر إلهام لنا وحافزاً يدفعنا نحو توظيف أقصى قدراتنا والالتزام بتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام. كما تعكس هذه الإنجازات حرصنا على مواكبة رؤية سموهما عبر الالتزام بدعم مسيرة الازدهار والتقدم في دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها البارزة على الساحة العالمية».

وأعرب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، عن عميق امتنانه للقيادة الرشيدة والمساهمين الأساسيين في الشركة على دعمهم اللامحدود، وأضاف: «إن الأداء المتميز للنصف الأول من العام هو ثمرة متابعة ودعم مجلس إدارة المجموعة. خططنا ونفذنا وشهدنا تقدماً ملحوظاً في المشاريع الرئيسية، ووسعنا محفظتنا بعقود جديدة، وعززنا مكانتنا القيادية في السوق. استراتيجيتنا - التي تتسم بالاستبصار والابتكار والالتزام بالتميز - مكنتنا من تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج مالية مذهلة. نتطلع إلى المستقبل مع التركيز على خلق القيمة المستدامة لمساهمينا وتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتوسيع نطاق أعمالنا عالمياً».

والجدير بالذكر، أن مجموعة NMDC أبرمت خلال العام 2024 العديد من العقود المهمة في إطار جهودها نحو تعزيز مكانتها الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية، محققة أداءً قوياً يعكس قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً. ومن أبرز هذه العقود، مشروع توسيع قناة القرم في أبوظبي، بعد حصولها على خطاب ترسية من شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بقيمة 35.2 مليون دولار. وفي فترة سابقة من العام الحالي، كلفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مجموعة NMDC بمشروعين رئيسيين ضخمين، هما مشروع إنشاء جزيرة النوف الاصطناعية بقيمة 136.78 مليون دولار، ومشروع استصلاح جزيرة داس بقيمة 56.90 مليون دولار. ويعكس هذان العقدان قدرة مجموعة NMDC على التعامل مع المشاريع الضخمة وتنامي مكانتها في أسواق رئيسية بالغة الأهمية.

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