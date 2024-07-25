غرفة دبي العالمية تستقطب 24 شركة متعددة الجنسيات في النصف الأول بنمو 200%

المصدر: دبي - البيان

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واصلت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جهودها خلال النصف الأول من عام 2024، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري باستقطاب 86 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 56 شركة تم استقطابها خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو وقدره 54% في عدد الشركات التي نجحت باستقطابها، مما يجسد المكانة التي تتمتع بها دبي عالمياً كوجهة استثمارية رائدة.

وشملت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 24 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 8 شركات تم استقطابها في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو يبلغ 200%، بالإضافة إلى 62 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 29% مقارنة بـ 48 شركة في نفس الفترة من 2023.

ومن خلال برامجها ومبادراتها النوعية ومكاتبها الخارجية، نجحت الغرفة خلال النصف الأول من 2024 بدعم توسع 34 شركة عاملة في دبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها، بالمقارنة مع 15 شركات تم دعم توسعها خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 127%.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «يأتي الأداء اللافت الذي تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام تجسيداً للجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية للمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم».

وأضاف بن سليم: «نحرص على تعزيز دور شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة التي تضم 31 مكتباً في التعريف بالمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي والتي ترسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعاصمة اقتصادية عالمية للنمو والفرص في كافة القطاعات، إضافة إلى دعم توسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الخارجية الواعدة بهدف المساهمة في تحقيق النمو المستدام لمجتمع الأعمال المحلي».

وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب افريقيا بمشاركة 38 شركة من دبي، وتم خلالها تنظيم أكثر من 830 لقاءاً ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وضمن فعاليات البعثة التجارية إلى جنوب شرق آسيا، تم تنظيم 200 اجتماعاً ثنائياً للأعمال لشركات دبي مع نظيراتها في إندونيسيا التي كانت المحطة الأولى للبعثة، فيما عقدت الغرفة 180 لقاء أعمال ثنائي بين شركات من دبي وفيتنام ضمن الوجهة الثانية للبعثة.

وشملت فعاليات البعثة التجارية إلى افريقيا كلاً من السنغال والمغرب، وتم خلالها تنظيم أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار، كما شهدت توقيع غرف دبي لمذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار بهدف تعزيز التعاون المشترك. وتم في المغرب تنظيم أكثر من 300 اجتماعاً ثنائياً في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية، وشهدت فعاليات البعثة التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين غرف دبي لتعزيز التعاون والشراكات مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.

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