8.4 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الأول في النصف الأول بزيادة 3%

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول صافي الأرباح إلى 8.4 مليار درهم بزيادة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والإيرادات إلى 15.7 مليار درهم (بنمو نسبته 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي)، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 10 مليارات درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني من العام 4.3 مليار درهم بينما سجلت الإيرادات التشغيلية 7.8 مليار درهم.

وجاءت النتائج القوية التي حققها بنك أبوظبي الأول مدعومة بنمو ملحوظ في مصادر الإيرادات بفوائد والإيرادات من غير الفوائد بفضل زخم الأعمال ونمو صافي هامش الفوائد، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، حيث ساهم الدخل غير الممول بنسبة 38% من إيرادات المجموعة، مقارنة مع 35% في النصف الأول من 2023.

وواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته الرائدة كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث وصلت قيمة إجمالي موجوداته في نهاية شهر يونيو من عام 2024، إلى 1.2 تريليون درهم (320 مليار دولار). وسجلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً لتصل إلى 513 مليار درهم، مما يعكس تنامي الطلب وزيادة الحصة السوقية للبنك ضمن الدول والقطاعات الرئيسية.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يؤكد بنك أبوظبي الأول مكانته الرائدة على مستوى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تحقيقه نتائج متميزة في الربع الثاني ومجمل النصف الأول من عام 2024، حيث سجل صافي الأرباح والإيرادات 8.4 مليار درهم و15.7 مليار درهم على التوالي».

وأضافت الرستماني: «خلال النصف الأول من عام 2024، عملنا على تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا في مختلف القطاعات لتحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال مواصلة النمو، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتركيز على إثراء تجربة العملاء بالاعتماد على أحدث الابتكارات والتقنيات. وتبقى تطلعاتنا المستقبلية قائمة على الأسس القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية ووجهة مفضلة تستقطب الاستثمارات والمواهب. ونواصل العمل على تحقيق أهدافنا لعام 2024 وعلى المدى المتوسط وتقديم عائدات متميزة ومستدامة لمساهمينا.»

وسجل بنك أبوظبي الأول نتائج قوية ضمن كافة قطاعات الأعمال خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق العالمية بنسبة 23% و26% على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الخدمات المصرفية للأفراد نمواً ملحوظاً في الإيرادات بزيادة قدرها 16%.

وأكد البنك استمرار زخم الأعمال القوي في مصر من خلال عمليات بنك أبوظبي الأول-مصر بالتزامن مع تحقيق نمو ملموس في عدد من الأسواق المهمة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والهند.

وقدم البنك تسهيلات لمشاريع التمويل المستدام والتمويل الانتقالي بقيمة 200 مليار درهم (56 مليار دولار ) حتى تاريخه (الربع الثاني من عام 2024: 52 مليار درهم)، أو ما نسبته 41% من تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 بقيمة 500 مليار درهم (136 مليار دولار )، وهو أكبر التزام محدد بين شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُمثّل نصف التزامات البنوك في دولة الإمارات.

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