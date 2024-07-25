3.08 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.08 مليارات درهم تمت عبر 1301 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1066 مبايعة بقيمة 2.54 مليار درهم، منها 58 مبايعة لأراضٍ، و949 مبايعة لوحدات سكنية و59 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت دبي كريك هاربور مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ 302 مليون درهم عبر 104 صفقة، تليها منطقة البرشاء هايتس بقيمة 182 مليون درهم نتجت عن صفقتين، وثالثاً منطقة جميرا فيلج سيركل بـ 181 مليون درهم عبر 130 صفقة، ثم منطقة الخليج التجاري مع 63 صفقة بقيمة 137 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة البرشا هايتس بقيمة 117 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة مدينة دبي الطبية المرحلة الأولى بقيمة 81 مليون درهم.

وسجلت الرهون 329 مليون درهم تمت عبر 162 معاملة، منها 53 رهناً لأرض، و87 رهناً لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 73 هبة بقيمة 212 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز