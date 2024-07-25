3.03 مليارات درهم أرباح أبوظبي الإسلامي النصفية بارتفاع 30 %

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 3.03 مليارات درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2023.

وقد أسهم النمو القوي في الميزانية العمومية مع التحسن في هامش الأرباح وزيادة الإيرادات من الرسوم والعمولات في تحقيق هذه النتائج. وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 3.42 مليارات درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

ووصل صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.58 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع الربع السابق و29% على أساس سنوي. وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2024 نمواً بنسبة 25% لتبلغ 5.35 مليارات درهم مقارنة مع 4.26 مليارات درهم في الفترة نفسها خلال العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي في الإيرادات من الرسوم.

وتجاوز إجمالي الأصول 200 مليار درهم حيث ارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 213 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل بواقع 21% على أساس سنوي، حيث سجل تمويل الأفراد أداء قوياً خلال الربع الثاني، ما يعكس نمو حصة المصرف في السوق عبر مختلف القطاعات، إلى جانب إبرام عدة صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بـ 15% على أساس سنوي لتبلغ 172 مليار درهم بالمقارنة مع 150 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9%، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 63% من إجمالي الودائع. وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة، «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مالية قياسية، حيث وصلت أرباح الربع الثاني والنصف الأول من عام 2024 إلى مستويات استثنائية، مع تحسّن ملحوظ في جميع المؤشرات، وتجاوز إجمالي قاعدة أصولنا عتبة الـ200 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق».

وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة، «خلال النصف الأول من عام 2024، واصلنا تحقيق نمو قوي ومتوازن عبر كافة قطاعات أعمالنا مدعوماً بالنمو القوي في التمويل، ونجاحنا في تنويع مصادر التمويل، وتركيزنا المستمر على تعزيز وبناء مصادر إيرادات متنوعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز