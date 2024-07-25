غرفة أبوظبي تدشن مجلس شباب للأعمال

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تدشين مجلس شباب أبوظبي للأعمال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إشراك الشباب من رواد الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي، عبر الاستفادة من أفكارهم الابتكارية وطاقاتهم الإبداعية، ليصبحوا عنصراً فاعلاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارات في شتى المجالات.

ويهدف المجلس، الذي يجمع في تشكيله مجموعة من رواد الأعمال الطموحين، إلى تمكين الشباب من تحقيق إمكانياتهم القصوى لدعم نمو وازدهار القطاع الخاص، فضلاً عن توفير بيئة مثالية تحفز على الابتكار والتطوير في قطاع الأعمال. وسيعمل المجلس على دعم المشاريع التي يقودها الشباب، وسيحّفز الممارسات المستدامة التي تسهم في تطوير التنوع الاقتصادي.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: يشكل تمكين الشباب نهجاً متأصلاً في ثقافة الإمارات وفكر قيادتنا الحكيمة التي تعتبرهم ثروة وركيزة لتطور القطاعات كافة. ومواكبة لهذه التوجهات سيؤدي مجلس شباب أبوظبي للأعمال دوراً حيوياً وهاماً في دعم جهود غرفة أبوظبي لتمكين القطاع الخاص وريادة الأعمال في الإمارة.

وأضاف: تتمثل رؤيتنا في إعداد وتأهيل جيل جديد من قادة الأعمال، وصقل مهاراته ليكون له بصمة محورية في رسم ملامح مستقبل اقتصادي واعد لإمارة أبوظبي، ويساهم في تعزيز التنافسية العالمية، من خلال مجموعة من المشاريع التجارية والصناعية والاستثمارية التي ستقود الجهود المشتركة لبناء اقتصاد معرفي مستدام بحلول مئوية الإمارات 2071.

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: يأتي إطلاق مجلس شباب أبوظبي للأعمال ليحقق أحد أهم أهداف غرفة أبوظبي وهو تمكين ودمج الشباب في مجتمع الأعمال بأبوظبي، حيث سيوفر المجلس حاضنة تساعدهم على الابتكار والإبداع، وتتيح لهم تقديم الأفكار والرؤى المبتكرة التي تعزز دورهم في مسيرة التنمية ومساهمتهم في دعم جهود الغرفة لتوفير بيئة مثالية لنمو وتطور القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفاتنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية للأعمال والكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.

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