سوق دبي يواصل الارتفاع.. والمكاسب 3 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.30% أو ما يعادل 12.5 نقطة، مسجلاً مستوى 4228.65 نقطة، وهو الأعلى منذ منتصف أبريل الماضي، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 703.9 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 706.8 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 2.11 درهم ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 84.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ68.6 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 53.4 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.7%، وباركن 11.8%، وبنك المشرق بنسبة 5.4%، وجي إف إتش بنسبة 3.4%، وإعمار للتطوير بنسبة 1.7%.

فيما شهد السوق تراجع بي إتش إم كابيتال بنسبة 9.8% والرمز كوربوريشن بنسبة 8.1% وتكافل الإمارات بنسبة 3.7% وشعاع كابيتال بنسبة 3.1%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.7 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 143.85 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 135.16 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.32% إلى مستوى 9263.44 نقطة، ليربح السوق نحو 9 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 194 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 83.1 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 74.8 مليون درهم مرتفعاً 1.5% ليغلق عند 8.6 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم رابكو للاستثمار بنسبة 9.15%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 3.3%، وبنك الشارقة بنسبة 2.97%، وألفا ظبي القابضة بنسبة 2.8%.

فيما شهد السوق تراجع مجموعة أرام بنسبة 9.3% وحياة للتأمين بنسبة 5.7% وأسمنت الفجيرة بنسبة 3.5% ورأس الخيمة للأسمنت بنسبة 2.7%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 12 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.520 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.532 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.825 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و706.8 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 999.44 مليون درهم في سوق أبوظبي، و382 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 448.2 مليون سهم عبر تنفيذ 25.9 ألف صفقة.

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