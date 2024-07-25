«كوينتكس» تحصل على رخصة شركة تمويل من المصرف المركزي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «أسترا تك» عن حصول شركة «كوينتكس» لمشاريع التكنولوجيا المملوكة بالكامل للمجموعة، على رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات المركزي، في خطوة مهمة ترسي معياراً جديداً للمشهد المالي في الإمارات.

يأتي هذا الإنجاز المهم ليرسخ مكانة «كوينتكس» كأول منصة تكنولوجيا مالية تحصل على هذا الترخيص المتميز، فضلاً عن تسليط الضوء على نموها المتسارع لتصبح أول مشغل تكنولوجيا مرخص رسمياً في الدولة.

وتتيح الرخصة لمنصة «كوينتكس» تقديم مجموعة واسعة من من خدمات الإقراض والائتمان والتمويل قصير الأجل، وهذا يعزز المحفظة المالية التي توفرها «كوينتكس» على منصاتها الرقمية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، تعد هذه أول رخصة شركة تمويل يمنحها المصرف المركزي منذ عام 2016، مما يعكس التزام «أسترا تك» الصارم والامتثال للوائح التنظيمية واستثمارها المستمر في هذا المجال لتعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة المالية.

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أسترا تك»: نجحنا خلال العامين الماضيين في بناء أول منصة فائقة في المنطقة تمنح المستخدمين خدمات مميزة لم تكن متاحة مسبقاً، مما أسهم في تحسين حياة الملايين من خلال حلول الاتصال والمحفظة الرقمية وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود التي نوفرها.

وفي ضوء دعم مصرف الإمارات المركزي لجهودنا، يتمثل هدفنا الحالي في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الذي يعاني من محدودية الوصول إلى القروض الصغيرة والتمويل. كما نسعى إلى إنشاء إطار عمل مالي يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار النقدي وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

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