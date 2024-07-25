«آفاق الإسلامية للتمويل» تطرح وديعة الوكالة المرنة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن طرح أحدث منتجاتها وهي وديعة الوكالة المرنة.

وتسمح وديعة الوكالة المرنة للشركات بإيداع الأموال على المدى القصير والطويل، مع حرية إجراء الدفعات أو السحب أو استخدام جزء من الوديعة لتلبية الاحتياجات الفورية، مع عدم وجود حد أقصى، والحد الأدنى لمبلغ الإيداع يبلغ 10.000 درهم، ويتمتع العملاء بالمرونة اللازمة لتخصيص استثماراتهم لتناسب متطلباتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم اختيار فترة تتراوح من 14 يوماً إلى الحد الأقصى، مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص.

وأكد هشام حمود، الرئيس التنفيذي للشركة أن وديعة الوكالة المرنة الجديدة تمكن الشركات في القطاع المالي في الإمارات من تحسين مواردها المالية وتحقيق أهدافها. ونحن ملتزمون بتقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ويؤكد هذا المنتج هذا الالتزام، خاصة في ظل النمو الديناميكي للقطاع المالي في الإمارات.

من جانبها، قالت بنان سعادة، رئيس ودائع الشركات في «آفاق الإسلامية للتمويل»: تمثل وديعة الوكالة المرنة التزامنا بتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. وبفضل شروطها المرنة والعوائد المحتملة العالية، فهي بمثابة شهادة على التزامنا بتمكين عملائنا.

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