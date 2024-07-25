«مالية الشارقة» تستعرض أفضل ممارسات تطوير موازنة الأداء

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة نقاشية حول تطوير موازنة الأداء وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية. وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية بالشارقة، إن الدائرة تتبنى حزمة من المبادرات والبرامج التطويرية في سبيل تحقيق رؤيتها الواعدة للوصول إلى الريادة المالية نحو العالمية، وتستهدف هذه البرامج الاستثمار المدروس في رأس المال البشري المواطن عبر التأهيل والتعلم المستمر وربط أفضل التجارب والممارسات المالية المطبقة حول العالم في مجال المالية العامة، وبما يمكن هذه العناصر من التعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، والعمل معها لتحقيق الحياة الكريمة للإنسان وتوفير أفضل الخدمات.

كما تضمنت أجندة الورشة عرض أفضل الممارسات العالمية في مجال موازنة الأداء، والإطار العملي لتطوير موازنة الأنشطة والنتائج في القطاع الحكومي بالإضافة إلى شرح الركائز الأساسية لنجاح تطبيق هذه الموازنة في ضوء هذه الممارسات والتجارب.

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