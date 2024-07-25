غرفة عجمان تبحث مع مجموعات العمل فرص تنمية الصادرات

المصدر: عجمان - وام

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عقدت غرفة عجمان لقاء مشتركاً، مع مجموعة عمل المصانع من أعضاء الغرفة بهدف مناقشة فرص تنمية الصادرات والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، ورصد المعارض والفعاليات المحلية والعالمية وفرص عقد الملتقيات مع الوفود الخارجية، ورصد مقترحات وأفكار الأعضاء حول تطوير الخدمات والمبادرات الخاصة بغرفة عجمان.

حضر الاجتماع سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، ومجموعة من أصحاب ومسؤولي مجموعة من المصانع من أعضاء غرفة عجمان.

كما حضر الاجتماع المشترك جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، ومحمد المهيري رئيس قسم جودة حياة الأعضاء في غرفة عجمان.

وأكد محمد الجناحي أهمية مجموعات العمل التابعة للغرفة ودورها الفعال في توفير حلول مبتكرة للتحديات، وتوطيد العلاقات بين الغرفة والجهات الحكومية مع منشآت القطاع الخاص، معتبراً أن مجموعات العمل تُعد عنصراً أساسياً ضمن خطة عمل غرفة عجمان بهدف ترسيخ نهج تشاركي، يضمن فتح قنوات للتعاون وتبادل الخبرات.

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