عروض حصرية لأفضل العلامات التجارية بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق الأسبوع الرابع من مفاجآت صيف دبي 2024، ومعه العديد من العروض اليومية المميزة، والتي تستمر حتى 4 أغسطس، إذ يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من العروض الحصرية، التي تقام ليوم واحد فقط في مراكز التسوق، ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك في إطار فعالية مفاجآت صيف دبي اليومية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على منصة إنستجرام.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة من خلال العروض التالية، حيث يمكن لمحبي العلامة التجارية الشهيرة في عالم الأحذية، كروكس، الاستفادة من خصومات كبيرة على أشهر التصاميم المفضلة بين البالغين والأطفال، ضمن مفاجآت صيف دبي اليومية. ويبلغ سعر حذاء كروكس للبالغين 129 درهماً فقط، بينما يصل سعر أحذية الأطفال إلى 99 درهماً فقط. العرض متاح فقط في متاجر كروكس في ابن بطوطة مول.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

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