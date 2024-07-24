الأحواض الجافة العالمية تجدد سفينتين عائمتين قبالة ساحل العاج قبل الموعد المحدد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية عن إنجاز مشروع معقّد وفريد من نوعه لتحويل وتجديد سفينتين عائمتين معروفتين قبل الموعد المحدد، مما أتاح إعادة إطلاقهما للعمل في مشروع حقل «بالين المرحلة 2» النفطي، قبالة ساحل جمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) في غرب أفريقيا.

ونجحت «الأحواض الجافة العالمية»، المزوّد الرائد للخدمات البرية والبحرية في تنفيذ عمليات تحويل وتحديث سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «فوياجير سبيريت»، والناقلة المكوكية «نورديك برازيليا»، اللتين تمّ تصميمهما للعمل مدة 15 سنة بدون الحاجة إلى الرسو أثناء التشغيل.

تمّ تنفيذ المشروع بطلب من شركة «ألتيرا إنفراستركتشر» لصالح متعامليها في شركتي «إيني» و«بتروتشي هولدينج»، وأتاح الإنجاز السريع إمكانية نشر السفينتين للعمل في مشروع حقل «بالين المرحلة 2» النفطي، والذي كشفت عنه «إيني» و«بتروتشي» في ساحل العاج عام 2021، وسيستفيد الحقل النفطي من عمليات السفينتين إلى حدّ كبير، مما يساعد في تحقيق أهداف جمهورية ساحل العاج في مجال الطاقة ودعم طموحات أفريقيا في الوصول إلى الحياد المناخي.

وخلال حفل أقيم لتسمية السفينتين أمس، احتفلت «الأحواض الجافة العالمية» مع شركائها بنجاح المشروع، وأعيدت تسمية سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «فوياجير سبيريت» باسم «بتروجارل كونغ»، والتي ستقوم بمعالجة وتخزين منتجات النفط والغاز البحرية. كما تمّت إعادة تسمية الناقلة المكوكية «نورديك برازيليا» باسم سفينة التخزين والتفريغ العائمة «إف. إس. أو. ياموسوكرو»، والتي ستوفر قدرات تخزين إضافية لسفينة «بتروجارل كونغ»، وستكون بمثابة وحدة نقل للمواد الهيدروكربونية تسهل إنجاز العمليات البحرية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «يؤكد هذا الإنجاز على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة، وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع. وتُعدّ إعادة تسمية السفينتين، احتفالية بنجاحنا في تنفيذ عمليات التحويل والتحديث قبل موعدها المحدد».

وأضاف القبطان أنتولوفيتش: نحن سعداء بشراكتنا مع «ألترا إنفراستركتشر» و«إيني» و«بتروتشي هولدينج» لإنجاز هذا المشروع المعقّد، والذي تمكنا من استكماله بسرعة قياسية، محافظين على أعلى مستويات الجودة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا، وتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

وأقيمت مراسم إعادة التسمية بحضور شخصيات بارزة، منها؛ جانارثانان لاكشمي كانثان، نائب الرئيس الأول لشؤون الهندسة والمشتريات والإنشاءات التجارية في شركة الأحواض الجافة العالمية ؛ وكريس بريت، رئيس شركة «ألتيرا إنفراستركتشر»؛ وجويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الموارد الطبيعية لدى شركة «إيني»؛ ومامادو سانجافوا كوليبالي، وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج؛ وفاتوماتا سانوجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بتروتشي»؛ ومينافو كوني كوليبالي، مدير ديوان وزارة المالية والميزانية، في جمهورية ساحل العاج.

تمّ إنجاز عمليات تحويل وتجديد سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «بتروجارل كونغ» خلال 14 شهراً، وتتميز السفينة بتصميم دائري يصل قطره إلى 70 متراً. وتضمن المشروع إجراء عمليات تخطيط هندسي واسعة النطاق، وشراء المواد بكميات كبيرة، وإزالة أقسام كبيرة من السفينة، وتركيب وحدات جديدة، بما في ذلك أعمال الفولاذ الهيكلي والطلاء المهمة. وتطلب دمج الوحدات الجديدة في هذا الهيكل الفريد حلولاً هندسية مبتكرة، مما يؤكد على الخبرة العريقة لشركة الأحواض الجافة العالمية في إدارة المشاريع المعقّدة.

كما أكملت «الأحواض الجافة العالمية» مشروع الناقلة المكوكية «إف. إس. أو. ياموسوكرو» في 11 شهراً، تمّ خلالها تحويلها إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة توفر سعة إضافية لسفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «بتروجارل كونغ». وتضمنت عمليات التحويل إجراء هندسة تفصيلية، وتجديد هيكلي، وإطالة عمر التشغيل، وأعمال تحويل وطلاء كبيرة لجميع صهاريج الشحن والصابورة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الأحواض الجافة العالمية قامت بنشر أكثر من 1000 عامل على كل سفينة يومياً، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وتسجيل إجمالي 8 ملايين ساعة عمل خالية من الإصابات المهدرة للوقت على السفينتين، وإجمالي 10 ملايين ساعة عمل خالية من الإصابات المهدرة للوقت في المشروعين، مما يؤكد على التزام الشركة بسلامة العمال وكفاءة المشاريع وتوفير بيئة عمل صحية بإنتاجية عالية.

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