الأنصاري للصرافة تطلق خدمة تحصيل ضرائب الشركات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأنصاري للصرافة، عن إطلاق خدمتها الجديدة لتحصيل ضرائب الشركات. وتتيح الأنصاري للصرافة هذه الخدمة في شبكة فروعها على امتداد دولة الإمارات لتسهيل سداد الشركات للضرائب المستحقة بما يضمن امتثالها للقوانين والتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام «الأنصاري للصرافة» بتمكين الشركات عبر رفدها بمنصةٍ أكثر سلاسة وأوسع نطاقاً لتسديد الضرائب المستحقة عملاً بأحكام القرار الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات بشأن تحصيل ضرائب الشركات العاملة في الدولة.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «نحرص في الأنصاري للصرافة على إطلاق الخدمات الكفيلة بدعم وتمكين المؤسسات العاملة في الدولة، وتوفير الحلول المالية المبتكرة لتعزيز ريادتنا في السوق والارتقاء بتجربة قاعدة عملائنا من الأفراد والشركات. ونسعى من خلال إطلاق خدمة تحصيل ضرائب الشركات وإتاحتها ضمن كل فروعنا إلى تسهيل عملية سداد الضرائب، بما يضمن امتثال الشركات للقوانين المعمول بها في الدولة».

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