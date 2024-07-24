«أدنوك البحرية» تتحكم في تشغيل 10 آبار نفط عن بعد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية» أن شركة أدنوك أكملت اختبار نظام التشغيل عن بعد في 10 آبار نفط، ونستهدف تطبيق النظام في 300 حقل نفط قبل نهاية العام الحالي، وسيتم الانتهاء من تطبيق النظام في جميع آبار النفط عام 2027.

وأوضحت- في تصريحات صحفية خلال زيارة وسائل إعلام عربية لـ«مركز التشغيل المباشر لعمليات حقل نصر»– أن أدنوك البحرية استكملت تجهيز حقل نصر البحري للعمل عن بعد، من خلال تطبيق نظام «روبوويل» «RoboWell»، بالشراكة مع «إيه آي كيو»، مشيرة إلى أنه يمكن الآن من خلال «مركز التشغيل المباشر لعمليات حقل نصر» الواقع في مقر شركة أدنوك البحرية في أبوظبي التحكم ومراقبة عمليات الإنتاج في الحقل، الذي يبعد نحو 130 كيلو متراً غرب مدينة أبوظبي.

وأضافت أن حقل «نصر» البحري مثال رائد على التطبيق العملي لاستراتيجية أدنوك، للاستفادة من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونموذج لمستقبل عملياتها البحرية. وأكدت أن تشغيل عمليات حقل «نصر» يعتبر إنجازاً كبيراً في مسيرة أدنوك الهادفة لأتمتة عملياتها بشكل كامل. وقالت: يمثل حقل «نصر» مستقبل عملياتنا البحرية، ويعكس كيفية استفادة «أدنوك» من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة أعمالها وصولاً لأتمتتها بشكل كامل، وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية أنه من خلال هذا النظام يتم رصد تدفق ومعدل الإنتاج ودرجة الحرارة وبيانات المرافق السطحية وتحت السطحية وتحليلها، بما يرفع الكفاءة التشغيلية للعمليات بنسبة 5%.

الذكاء الاصطناعي

وأوضحت أن «أدنوك» حققت في عام 2023 قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم «500 مليون دولار»، من خلال تطبيق ونشر حلول الذكاء الاصطناعي، وتعمل الشركة على نشر وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي عبر مواقعها.

وأضافت أن الشركة تركز على إزالة الكربون من عملياتها، حيث تعمل «أدنوك» على تنفيذ مشروع استراتيجي بتكلفة 13.95 مليار درهم يهدف لإمداد عمليات إنتاج حقول «أدنوك» البحرية بالكهرباء المنتجة من المصادر الصديقة للبيئة المستدامة بحلول عام 2030، ويسهم المشروع عند اكتماله في خفض الأثر البيئي لعمليات «أدنوك البحرية» بنسبة تصل إلى 50%.

وقالت الهاشمي: «إن تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في حقل نصر يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل الانبعاثات الكربونية، كما يسهم في تقليل عدد رحلات الكوادر من وإلى الحقل، حيث يتم نقل جزء منهم إلى مقر الشركة في قلب مدينة أبوظبي». وتابعت: «يحتاج العالم اليوم إلى إنتاج المزيد من الطاقة بأقل الانبعاثات، ونحن نهدف للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل آمن ومستدام».

3 محاور

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية أن استراتيجية أدنوك البحرية ترتكز على 3 محاور رئيسة، أولها الاستفادة من أحدث تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في جميع مراحل العمليات، بدءاً من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية. وأكدت الهاشمي: «تشهد أدنوك نقلة نوعية على امتداد أعمالها لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم، ومن خلال إدماج تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب أعمالها، بدءاً من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، فإننا نسهم في خفض الانبعاثات ومواصلة تلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة منخفضة الكربون بشكل مسؤول ومستدام».

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