1.45 مليار درهم الأرباح الصافية بنك دبي التجاري بارتفاع 18.5%

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1,45 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 18.5%، وارتفعت أرباح البنك بنسبة 30.2% ما قبل الضريبة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,71 مليار درهم بنسبة 10,1% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 644 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 11%، وبلغت الأرباح التشغيلية 2,06 مليار درهم مرتفعة بنسبة 9,8%، فيما بلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 471 مليون درهم منخفضاً بنسبة 28,2%، وبلغت ضريبة الدخل على الشركات 143 مليون درهم.

وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,05%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,92% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12,83%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 7,1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 95,2 مليار درهم.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 83,63%، منخفضة بمقدار 362 نقطة أساس مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023

وبلغ الدخل التشغيلي للنصف الأول 2,71 مليار درهم، بزيادة قدرها 10,1%، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 7,8% كنتيجة للنمو القوي في القروض في النصف الأول من عام 2024 مع أسعار الفائدة المرتفعة في السوق، والارتفاع القوي في الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 16,0%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 644 مليون درهم، وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالتضخم والاستثمارات في الرقمنة والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والإمتثال التنظيمي. وتبقى نسبة التكلفة إلى الدخل رائدة في السوق بنسبة 23,75%.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي الموجودات 141,3 مليار درهم كما في 30 يوينو 2024 مرتفعاً بنسبة 9,5% مقارنة بـ 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 6,89 مليار درهم بنسبة 7,6% مقارنة بـ 83,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

وبلغت ودائع العملاء 99,8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2024 مرتفعة بنسبة 13,1% مقارنة بـ 88,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 47,8% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 89,8%.

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 5,56% مقارنة بـ 6,46% كما في نهاية 2023. بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 471 مليون درهم للنصف الأول من العام 2024. وارتفعت نسبة التغطية ارتفاعا ملحوظاً بـ 635 نقطة أساس لتصل إلى 89,61% (31 ديسمبر 2023: 83,26%) ونسبة 127,62% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. في حين بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,801 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024.

نشاط أعمال العملاء والإيرادات

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق بنك دبي التجاري نتيجة مبهرة تعزى إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات ذات العائدات المتميزة وتحسين جودة الموجودات بشكل عام. بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 مبلغاً قياسياً قدره 1,45 مليار درهم، أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30,2% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال العملاء والإيرادات الإجمالية القوية. يواصل البنك تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجيته وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق أهدافنا الإستراتيجية وأدائنا عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده.

في الربع الثاني من عام 2024، اختار بنك دبي التجاري du وHPE Greenlake لتسريع رحلة السحابة الهجينة للبنك لتحسين تجربة عملائنا و موظفينا. إن مشهد القطاع المالي يتغير بشكل كبير من خلال الإبتكار التكنولوجي. ومع أخذ ذلك في الإعتبار، يواصل بنك دبي التجاري التحول والإبتكار رقمياً، مما يضمن تطورنا لدعم احتياجات عملائنا وموظفينا، مع تحسين كفاءتنا التشغيلية والحفاظ على منصاتنا المصرفية الرائدة في السوق.

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