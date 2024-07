«كوينتكس» أول منصة تكنولوجيا مالية تحصل على رخصة شركة تمويل من المصرف المركزي

المصدر: وام

كشفت أسترا تك، المجموعة العاملة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصول كوينتكس لمشاريع التكنولوجيا Quantix LLC، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل للمجموعة، على رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

واعتبرت المجموعة في بيان صحفي صادر اليوم، أن هذه الخطوة غاية في الأهمية وترسي معيارا جديدا للمشهد المالي في دولة الإمارات، لافتة إلى أن كوينتكس بذلك تصبح أول مشغل تكنولوجيا مرخص رسميا في دولة الإمارات.

وبحسب بيان المجموعة، تتيح الرخصة لمنصة كوينتكس تقديم مجموعة واسعة من خدمات الإقراض والائتمان والتمويل قصير الأجل، وتُعد هذه الرخصة أول رخصة شركة تمويل يمنحها المصرف المركزي منذ عام 2016.

وبناءً على تعميم مصرف الإمارات المركزي رقم 3/2023، تمكّن الرخصة كل من كوينتكس وأسترا تك من تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الإقراض، بما في ذلك القروض الشخصية مثل قروض المركبات، خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً (Buy Now, Pay Later) وخدمة الإيجار الآن والدفع لاحقاً (Rent Now, Pay Later)، إلى جانب خدمة الإرسال الآن والدفع لاحقاً (Send Now, Pay Later) من خلال منصة PayBy وغيرها.

وأكدت المجموعة أن هذا التوسع يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشمولية المالية وتلبية الطلب المتنامي على التمويل الأصغر في المنطقة.

وقال عبد الله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا تك"نجحنا خلال العامين الماضيين في بناء أول منصة فائقة في المنطقة تمنح المستخدمين خدمات لم تكن متاحة مسبقا، ما أسهم في تحسين حياة الملايين من خلال حلول الاتصال والمحفظة الرقمية وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود التي نوفرها، وفي ضوء دعم مصرف الإمارات المركزي لجهودنا، يتمثل هدفنا الحالي في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع لإتاحة الوصول إلى القروض الصغيرة، كما نسعى إلى إنشاء إطار عمل مالي يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار النقدي وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة".

