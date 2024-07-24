«الاتحادية للضرائب» تُطلق مبادرة «تأهيل الكوادر الضريبية»

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن إطلاق مبادرة ”تأهيل الكوادر الضريبية"، لتأهيل جيل جديد من خبراء الضرائب.

ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، تأتي هذه الخطوة انطلاقا من رؤيتها لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير بيئة عمل محفزة على التعلم والتطور المستمر.

وتُعد المبادرة من المشروعات التي تسعى من الهيئة، من خلالها إلى دعم القطاع الضريبي في دولة الإمارات، وتزويده بالكوادر المؤهلة للعمل في إدارة الضرائب، وجذب أفضل الكفاءات من الطلاب الجامعيين والخريجين، إلى جانب تحسين مستوى الأداء والتعلم المستمر للوكلاء الضريبين وكفاءة المهنيين في مجال الضرائب، كما تطمح الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع.

وأكد سعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق الهيئة الاتحادية للضرائب لـ"مبادرة تأهيل الكوادر الضريبية" يهدف إلى تعزيز دورها الريادي في تطوير الكوادر والكفاءات البشرية، بالنظام الضريبي لدولة الإمارات وبناء قدراتها لتطبيق وإدارة الأنظمة الضريبية بكفاءة وفعالية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي ستوفر تعليما ضريبيا متطورا.

وتستهدف المبادرة عدة فئات، تشمل كادر الهيئة الاتحادية للضرائب من الموظفين الجدد والحاليين، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والخريجون من الجامعات الحكومية، إلى جانب المختصون في القطاع الضريبي.

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