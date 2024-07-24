موديز تثبت تصنيف مجموعة «إي آند» عند Aa3 بنظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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ثبتت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعة «إي آند» طويل الأجل عند (Aa3) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة: يعكس تأكيد التصنيف الملف التجاري القوي للمجموعة واستراتيجية التطوير السليمة ومكانتها الرائدة في السوق المحلية المربحة والأداء المالي القوي ومقاييس الائتمان القوية والسيولة الممتازة، وتستفيد الجودة الائتمانية للمجموعة من نموذج أعمالها المتكامل، مع خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والعروض الرقمية المتنوعة للمستهلكين والمؤسسات.

وأضافت الوكالة، يوفر التواجد في الأسواق الدولية فرصاً للنمو وفوائد التنويع كما ظهر خلال الوباء. إضافة إلى ذلك، تشهد «إي آند» تحولاً إلى مجموعة تكنولوجية عالمية. وكجزء من هذه الاستراتيجية، تركز المجموعة بشكل نشط على توسيع مصادر دخلها، سواء كان ذلك من خلال التنويع الدولي لمصادر إيراداتها خارج سوقها المحلية أو من خلال الاستثمار في أعمال أخرى، مثل تطبيقات المستهلك، أو عن طريق القيام باستثمارات مالية.

ويعكس هذا التصنيف المكانة الرائدة للمجموعة في سوق الاتصالات المربح للغاية والذي لا يزال ينمو، حيث تمتلك حصة سوقية تزيد على 70% من حيث الإيرادات. إضافة إلى ذلك، تستفيد المجموعة من الإطار التنظيمي الداعم لدولة الإمارات. وتتمتع المجموعة أيضاً بمكانة سوقية قوية في أسواقها الدولية الرئيسية.

وتوقعت موديز نمو إيرادات المجموعة في الفترة 2024 ـ 2026 بفضل ظروف التشغيل الأكثر ملاءمة عبر المناطق الجغرافية الرئيسية وتوسيع الخدمات خارج نطاق الاتصال.

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