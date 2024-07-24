مدينة إكسبو دبي تطلق أراضي للبيع في مشروع إكسبو فالي السكني

المصدر: البيان

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أطلقت مدينة إكسبو دبي أراضي للبيع في مشروع إكسبو فالي السكني تتراوح مساحاتها بين 7500 و12500 قدم مربع، مع إمكانية الجمع بين المساحات، كما منحت المدينة أربعة عقود إنشائية، ثلاثة منها لشركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع إكسبو فالي استقبال سكانه في أوائل عام 2026، ويضم المشروع 532 وحدة سكنية راقية تتنوع بين الفلل المستقلة والفلل المتصلة ومساكن تاونهاوس، جميعها مصممة لتلبية أعلى معايير الاستدامة وضمان أسلوب عيش متفرد في مجتمع مستدام يركز على تعزيز رفاهية القاطنين فيه وصحتهم، كما يتميز المشروع بتوفير قطع أرض للراغبين بشراء الأراضي وتطويرها بحسب رغبتهم.



وتقع مدينة إكسبو دبي في قلب النمو المتسارع في دبي، بجوار مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي، ويمكن الوصول إليها عن طريق المترو والطرق السريعة الرئيسة لتتيح لقاطنيها ومجتمع الأعمال المزدهر فيها سهولة التنقل منها وإليها.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "نواصل العمل مع الشركات المحلية والعالمية الرائدة، المعروفة بخبراتها، لبناء مجتمع يجسد الجودة العالية والتصميم الحضري الاستثنائي. وبينما نستثمر في نمو مدينتنا، يسرنا أن نقدم قطع أرض للبيع ونتيح الفرصة للمصممين والمطورين ليكونوا جزءًا من منظومتنا الناجحة والنابضة بالحياة".

وقال سنان عبد الله محمد جمعة النابوده، العضو المنتدب لمجموعة النابوده للإنشاءات: "يعد العمل على إكسبو فالي استمرارًا للتعاون الذي بدأ في إكسبو 2020 دبي، حيث كان لنا دور أساسي في تنفيذ مشاريع مختلفة ساهمت في إنجاح الحدث الاستثنائي. نحن نقدر التزام مدينة إكسبو دبي بسياسة (معًا أفضل)، التي تؤكد على قوة التعاون والعمل الجماعي والتآزر. ونتطلع إلى المضي قدما ومواصلة تعاوننا في تطوير هذا المجتمع السكني الفريد من نوعه".

سوف يستمتع سكان إكسبو فالي بمحمية طبيعية وبحيرة ووادي ومسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي، إلى جانب مناطق اللعب والمرافق الترفيهية - بما في ذلك ثلاثة نوادي مجتمعية مع صالات رياضية - ومقاهي ومطاعم، بينما يمكن الوصول بسهولة إلى الوجهات المميزة والأنشطة المناسبة للعائلات والمتاجر والمطاعم في مدينة إكسبو.

وتشرف شركة "بارسونز" على أعمال تجهيز موقع مشروع إكسبو فالي، بينما تتولى شركة النابوده للمقاولات أعمال إيقاف تشغيل الخدمات تحت الأرض وتنفيذ أعمال تسوية الأراضي في جميع أنحاء المشروع. كما تشرف شركة "إيكوم الشرق الأوسط" على أعمال إدارة الموقع، وتتولى شركة النصر للمقاولات مسؤولية إنشاء شبكات المرافق وأنظمة الطاقة وأعمال الطرق وأعمال المناظر الطبيعية.

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