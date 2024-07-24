الدار تطلق برجاً مكتبياً فاخراً وتستحوذ على آخر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الدار العقارية عن خططها لتطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة على شارع الشيخ زايد بجوار مركز دبي المالي العالمي.

يتضمن المشروع تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه للدار في قطاع العقارات التجارية بإمارة دبي، ومن المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2027.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تمثل دبي سوق نمو واعدة ومهمة للدار، وبالتالي ستواصل المجموعة تعزيز حضورها في فئات الأصول العقارية الرئيسية بالإمارة. ونتطلع إلى تطوير هذا البرج المكتبي بجوار أحد أبرز مراكز المال والأعمال لتلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من جانب الشركات الجديدة في السوق والأخرى التي تتطلع إلى نقل مقرات أعمالها إلى وجهات جديدة».

من جهة أخرى، وقعت الدار اتفاقية مع شركة «سويد آند سويد» للاستحواذ على مبنى «6 فلك» المكتبي العصري من الفئة الممتازة في مدينة دبي للإنترنت. ويعد هذا المبنى، الذي تم الانتهاء من تطويره وإنشائه في مارس 2024، أحد أعلى الأصول العقارية جودة في مدينة دبي للإنترنت، وتبلغ مساحته الصافية القابلة للتأجير 9.100 متر مربع.

ويعتبر العقار، المؤجر بالكامل، واحداً من آخر المشاريع المقامة على قطع أراضي بنظام التملك الحر في المنطقة، وتضم قائمة مستأجريه شركات معروفة من ضمنها «رولاند بيرغر» و«ميِرك»، و«آي إف إس» (IFS). ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.

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