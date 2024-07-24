2.11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.11 مليار درهم عبر 645 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 455 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ، و376 مبايعة لوحدات سكنية و34 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت موتور سيتي مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ 230 مليون درهم عبر 8 صفقات، تليها منطقة دبي كريك هاربور بقيمة 99 مليون درهم نتجت عن 34 صفقة، وثالثاً مدينة دبي للإنتاج بـ 72 مليون درهم عبر 5 صفقات، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 37 صفقة بقيمة 66 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة موتور سيتي بقيمة 219 مليون درهم، كما تم بيع فيلا في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «ZABEEL SARAY» بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهون 621 مليون درهم تمت عبر 216 معاملة، منها 53 رهن لأرض، و87 رهناً لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 24 هبة بقيمة 49 مليون درهم.

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