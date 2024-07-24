«أدنوك للإمداد والخدمات» ترسي عقوداً بـ7 مليارات درهم لبناء ناقلات للإيثان وللأمونيا

المصدر: بكين - وام

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أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» أن شركة «إيه دبليو للملاحة»، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، قد أرست عقوداً بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم على حوض «جيانغ نان» الصيني لبناء ما يصل إلى 13 ناقلة جديدة يبدأ تسليمها من عام 2025. وتهدف العقود إلى بناء تسع ناقلات «إيثان» عملاقة بسعر 5.1 مليارات درهم، وناقلتين عملاقتين للأمونيا بسعر 900 مليون درهم، مع خيار بناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا بنفس السعر.

وستكون الناقلات الجديدة من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة، وسيتم استخدام ناقلات الإيثان العملاقة بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 14.7 مليار درهم طوال الفترة التي تغطيها العقود لمدة 180 عاماً.

تم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولياو زنجتاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، ووشياندي، عمدة حكومة «فوتشو»، ونخبة من المسؤولين من الجهتين.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» رئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة»: يعكس هذا الطلب الجديد من «إيه دبليو للملاحة» جهود «أدنوك للإمداد والخدمات» المستمرة لتوسعة أسطولها من الناقلات بما يدعم قدراتها في مجال نقل مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ودعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة.

وأوضح أن هذه الناقلات العملاقة ستحقق إيرادات كبيرة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ما يؤكد التزامها بتنفيذ استثمارات استراتيجية ذات قيمة متراكمة وخدمة عملائها بشكل فعال. وتعمل أكثر من 25 ناقلة «إيثان» عملاقة مع شركات شحن مختلفة حول العالم، ومع تسلم شركة «ايه دبليو للملاحة» للناقلات التسع الجديدة، ستصبح الشركة مالكة لواحد من أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم.

وقال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «وانهوا» إن تلك الناقلات منخفضة الكربون ستساهم في دعم جهود مجموعة «وانهوا» للحدّ من انبعاثات قطاع النقل، وتسريع أهدافها في مجال إزالة الكربون، كما تعد دليلاً ملموساً على التزامها بمواجهة تحديات تغير المناخ.

بدوره، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في «جيانغ نان»: تتميز ناقلات الإيثان العملاقة وناقلات الأمونيا العملاقة الجديدة التي تم التعاقد عليها بأنها سفن منخفضة الانبعاثات وتواكب المستقبل، ونحن ملتزمون بتسليم هذه الناقلات في الوقت المحدد وبجودة عالية لدعم «أدنوك للإمداد والخدمات» في تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي وتحقيق أهدافها في مجال خفض انبعاثات الكربون.

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