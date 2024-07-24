«جلف أويل» تبحث فرص التوسع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة «جلف أويل» الشرق الأوسط مؤتمرها السنوي الثاني للموزعين في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، بمشاركة مجموعة من الموزعين والشركاء، لبحث فرص التوسع في المنطقة.

وركزت النسخة الثانية من المؤتمر لهذا العام عل أهمية التوسع الإقليمي لشركة «جلف أويل» وتعزيز التزامها مع موزعيها. وقدم المؤتمر نظرة شاملة حول التوجه الاستراتيجي للشركة وأهدافها الإقليمية، فضلاً عن رؤية الشركة المستقبلية. ومثل المؤتمر أيضاً فرصاً عديدة للتعارف والتواصل، مما يعزز بيئة التعاون وتبادل المعرفة بين موزعي «جلف أويل».

وقال راجيش فينكات، مدير عام «جلف أويل» الشرق الأوسط: يمثل مؤتمر موزعي وشركاء «جلف أويل» الشرق الأوسط لحظة محورية في رحلتنا نحو النمو المستدام والشراكات القوية في جميع أنحاء المنطقة. ومع تزايد الطلب على الميزات والتقنيات الجديدة في سوق السيارات، تلبي منتجات «جلف أويل» الاحتياجات المتطورة من خلال مجموعة شاملة من زيوت التشحيم المصممة للسيارات والصناعة. إن تركيزنا على الابتكار والأداء يضعنا على طريق الريادة الإقليمية.

وتؤكد «جلف أويل» التزامها بتمكين الموزعين والشركاء وتعزيز بيئة التعاون التي تدفع النجاح المشترك، وتتطلع الشركة إلى مواصلة الزخم اعتباراً من عام 2024 وبناء مستقبل ناجح للشركة في المنطقة.

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