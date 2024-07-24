25 سبتمبر آخر موعد لاستلام طلبات الانضمام لمبادرة تسريع الصادرات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها إلى التوسع نحو الأسواق العالمية من خلال مبادرتها الاستراتيجية «تسريع الصادرات» (Xport Xponential) التي أطلقتها الشركة أخيراً لتمكين ودعم الصادرات المحلية.

وأوضحت الشركة أن إتمام إجراءات الانضمام للمبادرة قبل الموعد النهائي في 25 سبتمبر 2024 يتيح للشركات مجموعة واسعة من التسهيلات وأدوات الدعم، بدءاً بالإجراءات السلسة والسريعة والحلول التمويلية المبتكرة، مروراً بالاستشارات الاستراتيجية وحلول إدارة المخاطر، وصولاً إلى شبكة من الشركاء المحليين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مجموعة واسعة من المستوردين حول العالم.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «ندعو الشركات التي تمارس أنشطة التصنيع وأعمال التصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من الدولة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة تسريع الصادرات Xport Xponential، إلى جانب أدوات الدعم المبتكرة التي تقدمها المبادرة لدخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة، وتعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق المستهدفة.

ومن خلال الحلول الائتمانية المبتكرة وشبكة الشراكات المحلية والعالمية الواسعة التي توفرها المبادرة، يمكن للشركات المنضمة الوصول إلى فرص تجارية واعدة في أسواق جديدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز