«ويبيدو» تطلق «جويس» للشركات في الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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شهد مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، إطلاق «ويبيدو» حل «جويس» القائم على الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، والتغلب على التغيرات التكنولوجية النوعية، وتبسيط جهودها التسويقية. وأطلقت شركة «ويبيدو» خدمة «جويس» «Jooice» للشركات الصغيرة والمتوسطة، لخدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نهنئ «ويبيدو» على إطلاق حلها التقني الجديد «جويس»، الذي تواصل من خلاله اعتماد النهج الابتكاري ودفع حدود المألوف بما يخدم مصالح مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة برمّته وتلبية احتياجاتهم لتفعيل الحلول الابتكارية والمتكاملة. ونظراً للفرص الوافرة المتاحة عبر التكيف الفعّال والآمن للذكاء الاصطناعي والتي تتمثل في تعزيز الإنتاجية وقابلية التطور والتوسع، فإن إطلاق «جويس» يعتبر مثالاً واضحاً على حرص مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي على تمكين الشركات من تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، والمساهمة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التحول الرقمي في دبي».

وقال جيوفاني فاريسيه، المؤسس المشارك والمدير العام العالمي لدى «ويبيدو»: «يسعدنا أن نعلن عن الإطلاق العالمي للحل التقني «جويس» من الإمارات، التي تعد المركز الدولي المتنامي للابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم «جويس» في إحداث تحول نوعي في مجال التسويق للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حل شامل وسهل الاستخدام وبأسعار معقولة ومدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي. ويتيح لنا تعاوننا الاستراتيجي مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي الفرصة للمساهمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي».

ويعد حل «جويس» أحدث إصدارات «ويبيدو» من منتجها الرائد البرمجيات كخدمة (SaaS) مع التركيز على توفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام. ويقوم «جويس» المصمم خصيصاً للتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، بإرشاد المستخدمين خلال عملية الإعداد واستخدام الأداة، ما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لفهمها والبدء في استخدامها، وضمان سرعة الوصول إلى فوائدها.

ويتوفر «جويس» الآن من خلال خدمة الطلب المسبق للشركاء للاتصالات والقطاع المالي والجهات الحكومية. سيبدأ التوزيع المباشر لمستخدمي الشرق الأوسط وأفريقيا والهند (IMEA) اعتباراً من الربع الرابع من العام الجاري

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