«بلاك آند ديكر» تختار دبي لافتتاح أول متجر عالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بلاك آند ديكر» عن افتتاح أول متجر لها على مستوى العالم في دبي بمركز الغرير، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في استراتيجية التوسع الطموحة التي تتبناها شركة «بلاك آند ديكر»، في الشرق الأوسط.

ووفقاً للشركة، من المقدر أن يبلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية في الإمارات 1.07 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.31 مليار دولار بحلول عام 2029، ليسجل نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.24 % خلال الفترة المتوقعة (2024 ـ 2029). وتشكل عوامل مثل ارتفاع الدخل المتاح، وتحسّن مستويات المعيشة، والحاجة إلى الراحة، محركات رئيسية للنمو والابتكار السريع في سوق الأجهزة المنزلية.

وقال «راهول تشاندرا»، مدير قسم المستهلكين في «بلاك آند ديكر الشرق الأوسط»: يسعدنا أن نعلن عن افتتاح متجرنا الحصري الأول، حيث نتطلع إلى تحقيق خطط النمو الطموحة لدينا، والتي تشتمل على تحسين تجربة التجزئة وزيادة نقاط الاتصال مع المستهلكين في المستقبل. ونتطلع إلى تنمية الأعمال مع شركائنا في شركة «الوفاق».

ومن جانبه، قال «مصطفى رياز»، مالك شركة «الوفاق»: «فخورون بأن نكون جزءاً من أول متجر لعلامة «بلاك آند ديكر» التجارية عالمياً في دبي، المدينة الأكثر ديناميكية على مستوى العالم. إن هذا المتجر يضع الأساس لنمو المتاجر ذات العلامات التجارية الراقية التي توفر تجارب تفاعلية للعملاء في الدولة. ويتمثل هدفنا القادم في التوسع في دبي، وافتتاح متجر في نهاية المطاف في أبوظبي».

وتتضمن خطة النمو متعددة القنوات التي تعتمدها «بلاك آند ديكر» توسعاً مادياً ورقمياً، فضلاً عن تعزيز خدمات دعم العملاء، وبناء شبكة توزيع قوية، وبصمة جغرافية أوسع تجعل العلامة التجارية أقرب إلى حياة المستهلكين ومنازلهم.

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