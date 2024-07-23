سوق دبي يخترق مستوى 4200 نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أبريل

المصدر: دبي- محمد عباس

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نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر ليصل إلى 4216.15 نقطة في ختام تداولات اليوم، مخترقاً مستوى 4200 نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أبريل الماضي.

وفي سوق دبي، كان الأكثر ارتفاعاً الوطنية الدولية القابضة الذي قفز بالحد الأقصى 15%، وصعد دبي للتأمين 6.7%، وتكافل الإمارات 3.46%، وشعاع كابيتال 2.4%.

وفي المقابل، كان الأكثر تراجعاً بنك الإمارات للاستثمار 10%، والإمارات الإسلامي 9.8%، ووطنية إنترناشيونال 5.14%، وأجيليتي للمخازن 4.6%.

وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، حياة للتأمين 6%، وبنك الشارقة 2.7%، وأجيليتي جلوبال 2.56%، وألفا ظبي القابضة 1.58%.

في المقابل، كان الأكثر تراجعاً أيبيكس للاستثمار 3.4%، وسوداتل للاتصالات 2.7%، والجرافات البحرية 2.3%، وبيانات 2%.

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