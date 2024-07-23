حمدان بن محمد : الأداء المتصاعد لاقتصاد دبي يعكس النجاح في ترجمة رؤية محمد بن راشد إلى إنجازات ملموسة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن اقتصاد دبي سجل خلال الربع الأول من 2024 نمواً بنسبة 3.2% ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم .

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "خلال الربع الأول من 2024 سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم … هذه النتائج، والأداء المتصاعد يعكس نجاح منظومة دبي الاقتصادية في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إنجازات ملموسة على الأرض … مستمرون بالعمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصادنا وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز