3.64 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.64 مليارات درهم عبر 805 صفقات. وتم تسجيل 554 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 118 مبايعة لأراضٍ، و398 مبايعة لوحدات سكنية و38 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت ند الشبا 1 مبيعات المناطق في القيمة بـ152 مليون درهم عبر 11 صفقة، تليها موتور سيتي بقيمة 97 مليون درهم عبر 3 صفقات وثالثاً معيصم الثانية بـ91 مليون درهم عبر 6 صفقات.

وتم بيع قطعة أرض تجارية في موتور سيتي بقيمة 93 مليون درهم، كما تم بيع شقة في نخلة جميرا بقيمة 45 مليون درهم، إلى جانب فيلا في ند الشبا الأولى بـ 23 مليون درهم. وسجلت الرهون 1.61 مليار درهم عبر 216 معاملة، منها 59 رهناً لأراضٍ، و118 رهناً لوحدات سكنية، و39 رهناً لمبانٍ، وتم تسجيل 35 هبة بقيمة 73.7 مليون درهم.

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