إنجازات «إي آند» ترسّخ الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند الإمارات»، أن الإنجازات التي حققتها «إي آند الإمارات»، خاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، عززت مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار. وقال إن النمو الملحوظ في قاعدة المشتركين بالإمارات بأكثر من 14.5 مليون مشترك يعكس ريادة المجموعة والتزامها بتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

وأضاف: إنجازات الجيل الخامس والألياف الضوئية مكّنتنا من تقديم خدمات متطورة لـ 14.5 مليون مشترك في الإمارات.

وأشار مسعود محمود إلى أن تركيز «إي آند الإمارات» على الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عزز كفاءة عملياتها وقدرتها على المنافسة، لافتاً إلى أن الشركة تسهم بشكل محوري في تصدر الإمارات عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل. وشدد على مكانة «إي آند الإمارات» الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والعالم، كما تمثل شهادة على التزامها بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة تسهم في تنمية المجتمعات، وتعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.

نمو

وأوضح أن نمو عدد المشركين لدى «إي آند الإمارات» يعود إلى استراتيجية فعالة ترتكز على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، بما في ذلك خدمات الترفيه، وتقديم عروض تنافسية لخدمات الهاتف المتحرك والإنترنت ومنصات الألعاب، ما يجذب العملاء الجدد إلى جانب التركيز على تحسين تجربة العملاء الشاملة.

وأشار مسعود شريف إلى أن تميزنا في «إي آند الإمارات» خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة للارتقاء بمستقبل الاتصالات، فقد نجحنا في اختبار أول حلول شبكة اتصالات «أو تي إن» في العالم بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية، ما يمثل علامة فارقة في نقل البيانات فائقة السرعة في قطاع الاتصالات، علاوة على تنفيذ أول تشغيل ناجح عالمياً لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية على طيف ترددي مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية. كذلك أطلقنا شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة، وهو إنجاز تكنولوجي يزود العملاء بأفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبر شبكة مستقلة موثوقة وآمنة.

ولفت إلى أن المجموعة حققت إنجازاً تاريخياً بالربع الأول؛ فقد حافظت على تصدرها قائمة أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات بالعالم 2024، كما قام مركز التميز التابع لشركة «آباك» بمنحها «أيزو 37001: 2016» الخاصة بنظام إدارة مكافحة الرشوة. وحققنا خطوة رائدة في تعزيز الاتصالات العالمية، بعدما أصبحنا أول مشغل ينضم إلى خدمة الاتصال المباشر بالأجهزة «D2D» التي طورتها «الياه سات»؛ بهدف توفير مزايا الاتصالات الفضائية عبر الهواتف الذكية كما كشفت «إي آند الإمارات» عن باقتين جديدتين للإنترنت بسرعة 5 جيجابت بالثانية و10 جيجابت بالثانية.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات» إلى أن المجموعة حصدت لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم 2024 من «براند فاينانس»، كما حافظت على مكانتها الرائدة باعتبارها أقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة الرابعة، كما تعد «إي آند الإمارات» واحدة من بين أقوى 20 علامة تجارية في العالم.

اتفاقيات وشراكات

وأضاف مسعود شريف محمود: حققت «إي آند الإمارات» خلال 2024 خطوات مهمة في تعزيز مكانتها الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية وشراكات التعاون البارزة، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في الإمارات، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات متميزة لعملائها من الأفراد والشركات.

كما أنجزنا تعاوناً مميزاً مع «إريكسون» لتنفيذ أحدث حلولها من أجل تعزيز إمكانات شبكة الجيل الخامس، إضافة إلى توفير تجارب محسنة للعملاء مدعمة بالتكنولوجيا والأمن والتحديثات التشغيلية، ونجحنا معاً في إجراء مكالمة بيانات لشبكة الجيل الخامس باستخدام شبكة النفاذ الراديوي السحابية من «إريكسون» في مختبر متخصص بالإمارات.

ولفت إلى الدور الكبير للمجموعة في ترسيخ تفوق الإمارات عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل بفضل التزامها بالابتكار والاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية لشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس، مرتكزة على استراتيجية الدولة ورؤية قيادتها الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التصنيف العالمي المتعلقة بقطاع الاتصالات، لتصبح مثالاً يحتذى به في تطوير البنية التحتية الرقمية رفيعة المستوى.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف مسعود شريف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أولوية قصوى لدى «إي آند الإمارات»، وننظر إليها باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وخدمة عملائنا بشكل أفضل، ويتجلى هذا الاهتمام من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي أطلقتها الشركة في هذا المجال.

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