«الشارقة لإدارة الأصول» تطّلع على أفضل الممارسات بمؤتمر في سنغافورة

المصدر: الشارقة - وام

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شاركت شركة الشارقة لإدارة الأصول؛ الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في مؤتمر أسبوع خدمة العملاء آسيا 2024، الذي اختتم أعماله في سنغافورة، بمشاركة واسعة من شركات وجهات عالمية متخصصة ومهتمة في مجال خدمة العملاء، بهدف التعرف إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والعمل على رفع مقاييس خدمة العملاء من خلال التوعية والتعليم واستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا المجال.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، إن المؤتمر شكل فرصة قيمة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في توفير الحلول الاستراتيجية لخدمة العملاء.

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