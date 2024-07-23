جمارك دبي تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة

المصدر: دبي - البيان

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بحثت جمارك دبي مع وفد إندونيسي أطر تعزيز التعاون المشترك لدعم أوجه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز المبادلات التجارية.

ترأس الوفد حسين بجيس سفير إندونيسيا لدى الدولة. واطلع الوفد الزائر على التجربة الرائدة لجمارك دبي في العمل الجمركي، وتسهيل العمليات التجارية، وسلاسة الإجراءات الجمركية لانسيابية حركة المسافرين، وكذلك أحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوفد إلى مركز تفتيش جمارك جبل علي وتيكوم ومطار دبي ، كما عرضت جمارك دبي خلال الزيارة خدماتها وأنظمتها الرقمية المبتكرة.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، على العلاقات المتينة التي تجمع الإمارات وإندونيسيا، والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين، وتوسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تنطلق العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مرتكزة على مبادئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، ويعمل البلدان للانطلاق معاً نحو المستقبل، بين ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال إن جمارك دبي تعمل على تحقيق رؤيتها لمستقبل مكانتها العالمية بأن تظل الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال التطوير الدائم لخدماتها التي تعزز تيسير التجارة، وتدعم حركة السياحة والسفر تطبيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي وجّه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تحرص الدائرة على عرض تجربتها للجهات الجمركية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة قيمة التجارة بالاعتماد على برامجها الرقمية التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة دون توقف.

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